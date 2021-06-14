В результате аварии украинского микроавтобуса на румыно-венгерской границе один человек погиб, еще 16 получили ранения.
ДТП произошло в 3.40 на шоссе А1, неподалеку пограничного пункта в Нэдлак (Румыния). Микроавтобус, направлявшийся в Венгрии, въехал в припаркованный грузовик.
В нем находились 17 человек – 16 из Украины и один из Республики Молдова. Среди пассажиров был также 8-летний ребенок.
Среди пострадавших – трое находятся в тяжелом состоянии.
ДТП с украинским автобусом в Польше
6 марта в Польше произошло ДТП с украинским автобусом сообщением Познань-Херсон, в котором ехали 57 человек.
Автобус врезался в ограждение, перевернулся и упал в кювет. На месте погибли пять украинцев, 35 человек получили травмы различной степени тяжести.
В конце марта в больнице умерла еще одна жертва аварии.
Источник: ISU ARAD
Фото: ISU ARAD