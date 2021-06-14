Внаслідок аварії українського мікроавтобуса на румуно-угорському кордоні одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

ДТП сталася о 3.40 на шосе А1, неподалік прикордонного пункту в Недлак (Румунія). Мікроавтобус, який прямував до Угорщини, в’їхав у припарковану вантажівку.

У ньому знаходилися 17 осіб – 16 з України та одна з Республіки Молдова. Серед пасажирів був також 8-річна дитина.

Серед постраждалих – троє перебувають у тяжкому стані.

ДТП з українським автобусом у Польщі

6 березня у Польші сталася ДТП з українським автобусом сполученням Познань-Херсон, в якому їхали 57 людей.

Автобус врізався в огорожу, перекинувся і впав у кювет. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Наприкінці березня у лікарні померла ще одна жертва аварії.

Джерело: ISU ARAD

Фото: ISU ARAD