Внаслідок аварії українського мікроавтобуса на румуно-угорському кордоні одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.
ДТП сталася о 3.40 на шосе А1, неподалік прикордонного пункту в Недлак (Румунія). Мікроавтобус, який прямував до Угорщини, в’їхав у припарковану вантажівку.
У ньому знаходилися 17 осіб – 16 з України та одна з Республіки Молдова. Серед пасажирів був також 8-річна дитина.
Серед постраждалих – троє перебувають у тяжкому стані.
ДТП з українським автобусом у Польщі
6 березня у Польші сталася ДТП з українським автобусом сполученням Познань-Херсон, в якому їхали 57 людей.
Автобус врізався в огорожу, перекинувся і впав у кювет. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Наприкінці березня у лікарні померла ще одна жертва аварії.
Джерело: ISU ARAD
Фото: ISU ARAD