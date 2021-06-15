Сговорились с сельсоветом: на Киевщине в психиатрической клинике продавали вакцины от Covid-19

В Бучачском районе на Киевщине силовики КОРД задержали врачей психоневрологического интерната, которые незаконно продавали государственные вакцины от коронавирус.

Преступную схему медики осуществляли с помощью чиновников местного поселкового совета.

Следствием зафиксировано 14 случаев получения взяток за распространение вакцин, предназначенных для пациентов психоневрологического интерната.

Уголовные производства открыты по ч. 3 и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком от 7 до 12 лет. Также статьи предусматривают лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Отмечается, что в рамках программы COVAX десятки госзаведений бесплатно получили вакцину от Covid-19 для защиты незащищенных слоев населения.

Подозреваемые продавали препараты лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев i И II этапов вакцинации в Украине.

Вакцинация и мошенничество на Сумщине

В Конотопском районе мошенник обманул и чуть не убил супругов пенсионеров, выдав себя за фельдшера, который делает прививки против коронавируса.

53-летний мужчина пришел домой к пенсионерам, однако вместо вакцины уколол им снотворное.

После того, как супруги уснули, он нагло начал рыться в их вещах, чтобы найти ценные вещи и наличные. Когда мошенник убегал с ограбленным, он решил поджечь веранду дома.

Пенсионеры чудом не успели заснуть и самостоятельно потушили пожар.

Злоумышленника задержали и арестовали: если вина будет доказана, ему грозит от семи до двенадцати лет заключения.