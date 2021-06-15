Змовилися з сільрадою: на Київщині в психіатричній клініці продавали вакцини від Covid-19

В Бучацькому районі на Київщині силовики КОРД затримали лікарів психоневрологічного інтернату, які незаконно продавали державні вакцини від коронавірусу.

Злочинну схему медики здійснювали за допомогою чиновників місцевої селищної ради.

Слідством зафіксувано 14 випадків отримання хабарів за розповсюдження вакцин, призначених для пацієнтів психоневрологічного інтернату.

Кримінальні провадження відкрито за ч.3 та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Підозрюваним загрожує ув’язнення терміном від 7 до 12 років. Також статті передбачають позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначається, що в рамках програми COVAX десятки держзакладів безкоштовно отримали вакцину від Covid-19 для захисту незахищених верств населення.

Підозрювані продавали препарати особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації в Україні.

Вакцинація і шахрайство на Сумщині

В Конотопському районі шахрай ошукав і мало не вбив подружжя пенсіонерів, видавши себе за фельдшера, який вакцинує проти коронавірусу.

53-річний чоловік прийшов додому до пенсіонерів, однак замість вакцини вколов їм снодійне.

Після того, як подружжя заснуло, нахабно почав ритися у їхніх речах, аби знайти цінні речі і готівку. Коли шахрай тікав з пограбованим, вирішив підпалити веранду будинку.

Пенсіонери дивом не встигли заснути і самотужки загасили пожежу.

Зловмисника затримали і арештували: якщо вину буде доведено, йому загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення.