Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Змовилися з сільрадою: на Київщині в психіатричній клініці продавали вакцини від Covid-19

Змовилися з сільрадою: на Київщині в психіатричній клініці продавали вакцини від Covid-19

В Бучацькому районі на Київщині силовики КОРД затримали лікарів психоневрологічного інтернату, які незаконно продавали державні вакцини від коронавірусу.

Злочинну схему медики здійснювали за допомогою чиновників місцевої селищної ради.

Слідством зафіксувано 14 випадків отримання хабарів за розповсюдження вакцин, призначених для пацієнтів психоневрологічного інтернату.

Кримінальні провадження відкрито за ч.3 та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Підозрюваним загрожує ув’язнення терміном від 7 до 12 років. Також статті передбачають позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.

Змовилися з сільрадою: на Київщині в психіатричній клініці продавали вакцини від Covid-19

Зазначається, що в рамках програми COVAX десятки держзакладів безкоштовно отримали вакцину від Covid-19 для захисту незахищених верств населення.

Підозрювані продавали препарати особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації в Україні.

Вакцинація і шахрайство на Сумщині

В Конотопському районі шахрай ошукав і мало не вбив подружжя пенсіонерів, видавши себе за фельдшера, який вакцинує проти коронавірусу.

53-річний чоловік прийшов додому до пенсіонерів, однак замість вакцини вколов їм снодійне.

Після того, як подружжя заснуло, нахабно почав ритися у їхніх речах, аби знайти цінні речі і готівку. Коли шахрай тікав з пограбованим, вирішив підпалити веранду будинку.

Пенсіонери дивом не встигли заснути і самотужки загасили пожежу.

Зловмисника затримали і арештували: якщо вину буде доведено, йому загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка