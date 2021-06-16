В селе Андреевка Донецкой области 25-летняя женщина сообщила медикам, что обнаружила в заброшенном здании новорожденного мальчика. Оказалось, что это ее ребенок.

Таким образом она пыталась от него избавиться.

С ее слов стало известно, что она собирала черешню неподалеку и услышала детский плач, а, подойдя ближе, увидела завернутого в тряпье младенца с пуповиной. Женщина рассказала, что забрала ребенка домой и накормила, а потом вызвала скорую помощь.

Ребенка поместили в больницу. Правоохранители позже установили, что матерью младенца является сама заявительница.

Женщина объяснила, что родила ребенка 14 июня у себя дома и заботилась о мальчике. Но поняла, что из-за трудной ситуации не может ухаживать за ребенком, поскольку она уже самостоятельно воспитывает двоих детей.

— Намерений покидать ребенка в опасности она не имела, поэтому предоставила заведомо ложную информацию, что обнаружила младенца в заброшенном доме. Ребенок все время находился под ее наблюдением, — сообщили в полиции Донецкой области.

Сейчас проводится следствие. После судебно-медицинской экспертизы правоохранители решат, привлекать ли мать к ответственности.