В жилом доме по улице Бульварно-Кудрявской, 45Б в Киеве обрушился пол. На месте работают спасатели и полиция.

Обновлено в 13.57. По уточненной информации столичных спасателей, в результате частичного обрушения пола в ванной одной из квартир на первом этаже пятиэтажного дома, 46-летний мужчина провалился в подвал.

Пострадавшего с предварительным диагнозом перелом правой ноги передали медикам.

11.56. Пресс-офицер главного управления ГСЧС в Киеве Александр Макушенко в комментарии Фактам ICTV рассказал, что частично обвалился пол в ванной комнате старого двухэтажного дома.

По его словам, в этот момент там находился мужчина — он провалился, но не пострадал.

Спасатели срезали замок и достали потерпевшего.

Причины обвала пока неизвестны. Скорее всего, это произошло из-за изношенности конструкций здания.

Обвала балкона в Киеве

В апреле в Шевченковском районе Киева в многоэтажке обвалился балкон.

Обвал произошел на седьмом этаже — он затронул также балконы на шестом и пятом этажах. Жертв и пострадавших нет.