В Киеве в Шевченковском районе в многоэтажке произошло разрушение ограждающих конструктивных элементов балкона.

Обвал балкона произошел в 9-этажном жилом доме на улице Половецкой, 14. Непосредственно на 7-м этаже произошло разрушение, которое задело балконы 6-го и 5-го этажей.

Сообщается, что на месте происшествия задействовали три единицы пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава чрезвычайников в столице.

Жертв и пострадавших в результате обвала нет. Причину возникновения такой ситуации устанавливают.

Обвал дома в Одессе

Летом в Одессе ночью обрушился 4-этажный жилой дом в центре города. В разрушенной части дома было пять квартир, в которых проживали четыре семьи.

В результате обвала дома в Одессе пострадал один мужчина, который получил травму ноги. В местном совете сообщили, что причиной обрушения дома стала самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже.