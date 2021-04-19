В Киеве в Шевченковском районе в многоэтажке произошло разрушение ограждающих конструктивных элементов балкона.
Обвал балкона произошел в 9-этажном жилом доме на улице Половецкой, 14. Непосредственно на 7-м этаже произошло разрушение, которое задело балконы 6-го и 5-го этажей.
Сообщается, что на месте происшествия задействовали три единицы пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава чрезвычайников в столице.
Жертв и пострадавших в результате обвала нет. Причину возникновения такой ситуации устанавливают.
Обвал дома в Одессе
Летом в Одессе ночью обрушился 4-этажный жилой дом в центре города. В разрушенной части дома было пять квартир, в которых проживали четыре семьи.
В результате обвала дома в Одессе пострадал один мужчина, который получил травму ноги. В местном совете сообщили, что причиной обрушения дома стала самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже.