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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Киеве прогремел взрыв — обвалилось двухэтажное здание

В Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого обвалилось двухэтажное здание. Под завалами могут быть люди.

В Киеве прогремел взрыв — обвалилось двухэтажное здание

Предварительная причина чрезвычайной ситуации — взрыв газа в гараже. Гараж поврежден полностью, частично повреждено соседнее здание и летняя кухня.

Сейчас спасатели проводят разбор конструкций здания и ищут под завалами возможных пострадавших. Плиты перекрытия будет поднимать кран.

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По информации владелицы гаража, в обрушившемся здании не было людей. Инцидент произошел на улице Карла Маркса.

  • вибух у Києві
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  • вибух у Києві
  • вибух у Києві
  • вибух у Києві
  • вибух у Києві
В Киеве прогремел взрыв — обвалилось двухэтажное здание / 3 фотографии

Взрыв в Боярке

В марте в городе Боярка произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Правоохранители установили, что погибший хотел подбросить самодельное устройство своей знакомой, однако оно взорвалось у него в руках.

В результате инцидента повредились автомобили, дома, трансформатор и линии электропередач.

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