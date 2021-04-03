В Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого обвалилось двухэтажное здание. Под завалами могут быть люди.

Предварительная причина чрезвычайной ситуации — взрыв газа в гараже. Гараж поврежден полностью, частично повреждено соседнее здание и летняя кухня.

Сейчас спасатели проводят разбор конструкций здания и ищут под завалами возможных пострадавших. Плиты перекрытия будет поднимать кран.

По информации владелицы гаража, в обрушившемся здании не было людей. Инцидент произошел на улице Карла Маркса.











В Киеве прогремел взрыв — обвалилось двухэтажное здание / 3 фотографии

Взрыв в Боярке

В марте в городе Боярка произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Правоохранители установили, что погибший хотел подбросить самодельное устройство своей знакомой, однако оно взорвалось у него в руках.

В результате инцидента повредились автомобили, дома, трансформатор и линии электропередач.