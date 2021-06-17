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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Аксенов на лодке, спасатели – кролем: Керчь затопило после мощного ливня

Керч затопило

В Керчи из-за сильных осадков река Мелек-Чесме вышла из берегов. Вода затопила 12 домов и городскую больницу.

Спасатели откачивают воду из подтопленных помещений и переводят социальные объекты на резервные источники питания.

Для спасения людей привлекли 96 человек, 24 единицы техники и пять плавсредств. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

На место происшествия прибыл председатель так называемого “Совета Министров Республики Крым” Сергей Аксенов и министр чрезвычайных ситуаций “Республики Крым” Сергей Садаклиев.

Видео, где чиновники плывут на лодке, а за ними – трое спасателей, уже прокомментировал советник главы “республики” Олег Крючков.

По его словам, эти истории между собой не связаны, люди просто попали в кадр.

– Аксенов на лодке МЧС осматривает больницу, параллельно рядом плывут спасатели – они вынуждены добираться вплавь до ряда объектов, – отметил он.

Подтопило 18 частных домовладений и в районе села Приозерное Ленинского района. Из зоны подтопления эвакуированы 40 человек, в том числе 10 детей.

Спасатели с помощью мотопомп откачивают воду из подтопленных участков. Уровень воды падает и сейчас составляет 0,5 м.

Источник: ГСЧС Крыма, Дождь

Фото: crimea24.tv

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