Во время масштабной атаки в ночь на 7 октября российские войска применили беспилотники, баллистические ракеты и значительное количество крылатых ракет, запустив их с разных направлений.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат рассказал о тактике РФ во время масштабной атаки

— Враг атаковал с разных направлений, коварно атаковал различными средствами. У каждого средства свои параметры полета, направление движения и тому подобное, — отметил Игнат.

По словам спикера, зафиксированы попадания ракет, которые двигались по баллистической траектории. Какой именно тип этих средств поражения был использован, определят позже, после анализа обломков.

Сейчас смотрят

Силам обороны удалось сбить пять таких ракет, что свидетельствует о применении комплексов Patriot. Кроме баллистики, российские войска выпустили по Украине значительное количество крылатых ракет.

— Крылатые ракеты различного базирования — морского, наземного, воздушного. Стратегическая авиация работала из Белгородской области — самолеты Ту-95, Ту-160… И корабли уже из Каспийского моря — с ракетного корабля были выпущены Калибры. Также Искандер-К — также с разных направлений, — рассказал спикер.

Игнат сообщил, что из 48 крылатых ракет украинские военные перехватили 39. Судьба шести целей сейчас устанавливается. Из 130 запущенных дронов ВСУ сбили 117, среди них значительную часть составляли реактивные беспилотники.

Спикер Воздушных сил отметил, что ночная атака России в целом была похожа на предыдущие удары. Однако каждый массированный обстрел имеет свои особенности.

Российские войска меняют маршруты ракет и дронов, учитывают тактическую ситуацию и информацию, полученную их агентурной и космической разведкой. При планировании ударов они учитывают и погодные условия, среди которых облачность и туман.

— Противник все это учитывает, анализирует, изучает, где у нас находятся силы и средства, которые могут перехватывать… Это вопрос и к нашим гражданам, которые любят публиковать разные вещи в социальной сети — чтобы не делали этого, — отметил Игнат.

Что известно о масштабной атаке РФ 7 октября

Этой ночью Россия снова осуществила масштабную атаку по различным регионам Украины. Под ударом оказались Киевская, Харьковская, Полтавская, Черниговская и Днепропетровская области.

В Киеве после российской атаки зафиксировали попадания и падение обломков в нескольких районах города. Есть погибшие в Дарницком районе, где в результате удара загорелся гаражный кооператив. Во время ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов тела двух человек.

Около 06:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам. Один из вражеских ударов пришелся непосредственно на жилой многоэтажный дом, жители которого в тот момент еще находились в своих квартирах.

В настоящее время известно о 14 погибших и десятках пострадавших.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.