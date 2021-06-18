В Житомирской области в селе Лещин неподалеку от реки рыбак обнаружил тело молодого человека с разбитой головой.

Полицейские, прибывшие на вызов, выяснили, что погибшим является 28-летний Юрий, и пришли к выводу, что парня убили.

Пресс-секретарь полиции Алла Ващенко рассказывает, что на теле обнаружены синяки, ушибы, кровоизлияния, рассечение головы, а судебно-медицинская экспертиза установила, что умерший имел переломы и повреждения внутренних органов.

Накануне Юрий гостил у матери в Лещине и вечером пошел на прогулку с друзьями.

Один из них вспоминает, как видел Юрия в местном баре около 3.00 ночи. Тот был в веселом настроении и навеселе. Однако ни в какие конфликты не вступал.

Тело Юрия нашли неподалеку от местного клуба, но староста Лещинского старостинского округа отметила, что в тот день никаких беспорядков в развлекательном заведении не было.

Родные же погибшего убеждены, что Юрия убили в другом месте, а потом отнесли на берег реки.

— Рассматривается много версий, но однозначно говорить об одной из них пока рано. Проведен осмотр места происшествия, и характерных следов, которые бы свидетельствовали, что телесные повреждения мужчине наносили именно в этом месте, в ходе предварительного осмотра зафиксировано не было, — рассказывает Алла Ващенко.

Сейчас следователи изучают видео с камер наблюдения и ждут заключения экспертиз.

Также тщательно проверяют одежду и вещи погибшего, а еще — поминутно воспроизводят, где и с кем общался он последней ночью.

Особенно тщательно опрашивают товарища Юрия — Петра, хотя официальных подозреваемых пока в деле нет.