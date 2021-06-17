В Умани полицейский пытался съесть $500 взятки

В Умани на получении взятки в размере $500 задержали правоохранителя. Чтобы избежать ответственности, он пытался съесть эти деньги.
Инцидент произошел 15 июня рядом с помещением Уманского райотдела. Взяточником оказался старший дознаватель сектора дознания.
Он требовал $2 тыс. за возврат изъятого автомобиля Audi А6.
Уголовное производство по данному факту открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Если вина правоохранителя будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Полицейские-взяточники в Киеве
В декабре прошлого года в Киеве задержали трех полицейских, которые попались на получении взятки.
Подозреваемые требовали от гражданина ежемесячный платеж в размере $1 тыс. за непринятие мер реагирования за незаконное хранение янтаря в его гараже.
После получения первого платежа он показался полицейским недостаточным, поэтому была озвучена новая сумма в размере $3 тыс.
Источник: Черкасская областная прокуратура