В Умані поліцейський намагався з’їсти $500 хабаря

В Умані на отриманні хабаря у розмірі $500 затримали правоохоронця. Щоб уникнути відповідальності, він намагався з’їсти ці гроші.

Інцидент стався 15 червня поряд із приміщенням Уманського райвідділку. Хабарником виявився старший дізнавач сектору дізнання.

Він вимагав $2 тис. за повернення вилученого автомобіля Audi А6.

Кримінальне провадження за даним фактом відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України.

Якщо вину правоохоронця буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

Поліцейські-хабарники у Києві

В грудні минулого року в Києві затримали трьох поліцейських, які попалися на отриманні хабаря.

Підозрювані вимагали від громадянина щомісячний платіж у вигляді $1 тис. за невжиття заходів реагування за незаконне зберігання бурштину у його гаражі.

Після отримання першого платежу він здався поліцейським замалим, тому було озвучено нову суму у розмірі $3 тис.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура