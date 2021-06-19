По личным мотивам: экс-ректору НАУ предъявили подозрения

Бывшему ректору Национального авиационного университета в Киеве Владимиру Исенко было объявлено о подозрении по факту незаконного увольнения работника по личным мотивам.

Документ был вручен детективами Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

— На неоднократные вызовы следователя и прокурора подозреваемый не появлялся. При этом подозреваемый скрывался от правоохранителей, в связи с чем 23 февраля 2021 он был объявлен в розыск, — заявили в прокуратуре.

Местонахождение ректора удалось установить благодаря следственным мероприятиям. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бойцы ВСУ пытались продать оружие

Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области троих военнослужащих, пытавшихся похитить из своей части оружие и продать его.

В частности, оперативники спецслужбы изъяли четыре станковых гранатомета АГС, два РПГ, три танковых пулемета Калашникова, один модернизированный ПКМ.

Кроме того, найден один автомат АК-74, один АК-47, четыре автомата Калашникова со складным прикладом, пистолет Макарова, подствольные гранатометы и пулеметные стволы.