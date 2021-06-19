Через особисті мотиви: екс-ректору НАУ пред’явили підозру

Колишньому ректору Національного авіаційного університету в Києві Володимиру Ісенку було оголошено про підозру за фактом незаконного звільнення працівника через особисті мотиви.

Документ було вручену детективами Державного бюро розслідувань при процесуальному керівництві Київської міської прокуратури.

– На неодноразові виклики слідчого і прокурора підозрюваний не з’являвся. При цьому підозрюваний переховувався від правоохоронців, у зв’язку із чим 23 лютого 2021 його було оголошено в розшук, – заявили в прокуратурі.

Місцеперебування ректора вдалося встановити завдяки слідчим заходам. Найближчим часом справу буде відправлено до суду для розгляду справи по суті.

Бійці ЗСУ намагалися продати зброю

Співробітники СБУ затримали в Донецькій області трьох військовослужбовців, які намагалися викрасти зі своєї частини зброю та продати її.

Зокрема, оперативники спецслужби вилучили чотири станкових гранатомета АГС, два РПГ, три танкових кулемети Калашникова, один модернізований ПКМ.

Крім того, знайдено один автомат АК-74, один АК-47, чотири автомати Калашникова зі складним прикладом, пістолет Макарова, підствольні гранатомети та кулеметні стволи.