Пулеметы, гранатометы и автоматы: на Донетчине военные пытались продать оружие

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области троих военнослужащих, пытавшихся похитить из своей части оружие и продать его.

Кроме того, СБУ провела обыск в одном из подразделений, в ходе которого были обнаружены вещественные доказательства.

В частности, оперативники спецслужбы изъяли четыре станковых гранатомета АГС, два РПГ, три танковых пулемета Калашникова, один модернизированный ПКМ.

Кроме того, выявлен один автомат АК-74, один АК-47, четыре автомата Калашникова со складным прикладом, пистолет Макарова, подствольные гранатометы и пулеметные стволы.

Все вооружение и запчасти к нему оказалось неучтенным.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины. Злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают неотложные следственные действия по поиску и задержанию потенциальных покупателей.

Схрон времен Гиркина

На прошлой неделе оперативники СБУ обнаружили неподалеку от Славянска схрон боевиков “ДНР”.

Закладка тайника была осуществлена еще в 2014 году и предназначалась для проведения диверсий и терактов на подконтрольной Украине территории.

Из схрона изъяли 23 гранаты различных модификаций, 11 реактивных выстрелов для РПГ, а также 4 тысячи патронов калибра 5,45.