Во Львове мужчина пытался выманить у пенсионерки $4 тыс. и выстрелил в ее сына

Во Львове 25-летний мужчина пытался выманить у пенсионерки $4 тыс. и во время побега выстрелил в ее сына.

По данным полиции, 79-летней жительнице Львова позвонил мужчина и сообщил, что ее дочь, которая проживает в Киеве, совершила ДТП. Для решения проблемы он требовал у женщины $4 тыс.

Правонарушитель вызвался приехать в жилье пенсионерки во Львове и забрать деньги. Она согласилась, но также сообщила об этом своему сыну, который вместе со своим товарищем поехал к матери домой.

Уже внутри квартиры они увидели правонарушителя, который начал убегать из помещения жилья на улицу. Мужчина пытался убежать — для этого он выстрелил в сторону преследователей.

Свидетелем происшествия стал полицейский — он мгновенно сориентировался и задержал правонарушителя. К счастью, никто не пострадал. Беглецом оказался 25-летний житель Одессы.

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Правоохранители изъяли у мужчины стартовый пистолет и направили на экспертное исследование. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Расследование продолжается.

Следователи открыли уголовные производства по статье 15 (Покушение на уголовное преступление), статье 296 (Хулиганство) и статье 190 (Покушение на мошенничество) УК Украины. Подозреваемому грозит заключение на срок до восьми лет.