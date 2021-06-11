В Ровенской области трое мошенников обокрали 70-летнюю пенсионерку на 4 млн грн. Они незаконно завладели земельными участками и недвижимостью потерпевшей.

По данным полиции, к преступлению причастны 49-летняя уроженка Запорожской области, ее 42-летний знакомый ровенчанин и еще один человек, неустановленный следствием.

— Используя поддельные документы, они создали юридическое лицо путем представления документов с заведомо ложными сведениями для проведения государственной регистрации и внесения в уставный капитал указанного предприятия. Таким образом они завладели недвижимым имуществом 70-летней жительницы Ровно в особо крупных размерах, — сообщили в полиции.

Так, злоумышленники завладели четырьмя земельными участками потерпевшей, новостройкой и жилым домом. Общий ущерб оценили в 4,08 млн грн.

На днях следователи направили уголовное производство по ч.4 ст. 190 УК Украины с обвинительным актом в отношении 49-летней жительницы Ровенского района в суд.

Ее подельник сейчас в апелляционном суде оспаривает свое подозрение в преступлении.

В отношении третьего, неустановленного соучастника преступления, уголовное производство расследуется отдельно.

За содеянное обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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