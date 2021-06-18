У Львові чоловік намагався видурити у пенсіонерки $4 тис. та вистрілив у її сина

У Львові 25-річний чоловік намагався видурити у пенсіонерки $4 тис. та під час втечі вистрелив у її сина.

За даними поліції, до 79-річної мешканки Львова зателефонував чоловік та повідомив, що її донька, яка проживає у Києві, скоїла ДТП. За розвязання проблеми він вимагав у жінки $4 тис.

Правопорушник зголосився приїхати до помешкання пенсіонерки у Львові та забрати гроші. Вона погодилася, але також повідомила про це своєму сину, який разом зі своїм товаришем поїхав до матері додому.

Вже всередині квартири вони побачили правопорушника, який почав втікати з приміщення житла на вулицю. Чоловік намагався втекти – для цього він вистрелив у сторону переслідувачів.

Свідком події став поліцейський – він миттєво зорієнтувався та затримав правопорушника. На щастя, ніхто не постраждав. Втікачем виявився 25-річний житель Одеси.

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Правоохоронці вилучили у чоловіка стартовий пістолет та направили на експертне дослідження. Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід. Розслідування триває.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 15 (Замах на кримінальне правопорушення), статтею 296 (Хуліганство) та статтею 190 (Замах на шахрайство) КК України. Підозрюваному загрожує ув’язнення на термін до восьми років.