Из-за осложнения погодных условий, в частности сильных порывов ветра и гроз, без света остаются 80 населенных пунктов в пяти областях.

Проблемы с электроснабжением до сих пор есть в 36 населенных пунктах Днепропетровской области, 24-х Кировоградской, 16-ти Донецкой, двух Киевской и двух Сумской областей. Коммунальные бригады уже работают над решением проблемы.

Кроме того, в Днепре в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах из-за интенсивных дождей остаются частично подтопленными 50 частных жилых домов и 101 домохозяйство. К счастью, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС продолжают откачивать воду.

18 июня погода в Украине в большинстве регионов будет солнечной, однако в некоторых областях все же снова ожидаются дожди. В целом температура воздуха будет колебаться от +24 до +28.

Дожди прогнозируют в южных, восточных и некоторых центральных областях.