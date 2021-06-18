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Факти / Погода
Людмила Богданова |

До+29, дощ і сонце: погода в Україні 18 червня

Погода ICTV

Погода в Україні 18 червня у більшості регіонів буде сонячною, однак в деяких областях очікуються дощі. Температура повітря коливатиметься від +24 до +28.

На півдні пройдуть дощі, вдень очікується від +24 до +27, вночі стовпчик термометра опуститься до +15, +18. У східних областях синоптики також прогнозують дощ, температура повітря вдень +24, +27, вночі до +14.

На півночі буде сонячно, у денний час доби +26, +28, у нічний – до +14. У західних регіонах також сонце, вдень стовпчик термометра показуватиме +26, +29, вночі подекуди опуститься до +11, +13.

У центрі України сонячно буде на Черкащині, Полтавщині та на Вінниччині. У Дніпропетровській та Кіровоградській областях пройде слабкий дощ. Температура повітря у межах +24, +29, вночі – +15, +17.

У Києві 18 червня очікується сонячна погода, денна температура повітря – +27, +29, нічна – +16, +18.

погода в Україні 18 червня

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