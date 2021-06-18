Через ускладнення погодних умов, зокрема сильні пориви вітру і грози, без світла залишаються 80 населених пунктів у п’яти областях.

Проблеми з електропостачанням досі є у 36 населених пунктах Дніпропетровської області, 24-х Кіровоградської, 16-ти Донецької, двох Київської та двох Сумської областей. Комунальні бригади вже працюють над вирішенням проблеми.

Крім того, у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах через інтенсивні дощі залишаються частково підтопленими 50 приватних житлових будинків та 101 дворогосподарств. На щастя, жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС продовжують відкачувати воду.

18 червня погода в Україні у більшості регіонів буде сонячною, однак в деяких областях все ж знову очікуються дощі. Загалом температура повітря коливатиметься від +24 до +28.

Дощі прогнозують у південних, східних і деяких центральних областях.