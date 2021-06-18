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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Застрял в отверстии вентиляции: в Киеве 13-летний мальчик упал с недостроя

Застрял в отверстии вентиляции: в Киеве 13-летний мальчик упал с недостроя

В столице 13-летний мальчик с другом решили поиграть на строительстве. В результате шалостей один из подростков упал с недостроя.

В экстренные службы обратился дедушка 13-летнего ребенка. По данным прокуратуры Киева, мальчик упал с высоты в отверстие вентиляции.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, были вынуждены срезать металлические конструкции вентиляции, поскольку ребенок не мог самостоятельно встать и выбраться.

13-летнего подростка эвакуировали и госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранители будут выяснять все обстоятельства происшествия.

Полиция Киева напоминает о правилах безопасности во время летних каникул. Правоохранители призывают детей не приближаться к строительным площадкам, карьерам, не спускаться в подвалы домов, подземные ходы или бомбоубежища и не подходить к оборванным или обвисшим проводам.

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Также полицейские советуют не находиться возле водоемов без сопровождения взрослых и не брать в руки, нюхать или есть незнакомые растения (это может привести к отравлению). Вместе с тем не стоит вступать в контакт с незнакомыми животными и насекомыми, поскольку это может привести к несчастным случаям.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Pexels

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