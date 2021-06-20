У Одеській області чотирирічна дівчинка впала з балкона дев’ятого поверху житлового будинку.

За попередніми даними, дитина гралася на балконі. В цей час її батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті житла.

На щастя, вона вижила, оскільки зачепилася за дерева, які росли під вікном багатоповерхівки. Зараз дівчинка перебуває у лікарні у важкому стані. Поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Водночас у Нацполіції повідомили про ще один випадок травмування дворічного хлопчика. За попередніми даними, малюк випав з вікна другого поверху.

В цей час його мати метушилася на кухні. Хлопчик грався у кімнаті, а згодом заліз на підвіконня та сперся на москітну сітку.

Наразі дворічний малюк перебуває у медичному закладі у важкому стані. Слідчі з’ясовують обставини трагедії.

Ці події сталися у різних населених пунктах Одеської області. У поліції закликають батьків пильно стежити за маленькими дітьми та не залишати малюків без нагляду дорослих.