В Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах Днепра остаются частично подтопленными 14 частных жилых домов и 49 дворов со времени интенсивных дождей в городе 17-18 июня.

В первую очередь, откачивают воду из жилых домов, лишь затем переходят к ликвидации непогоды на придомовых территориях и улицах.

К работам по откачке воды привлечены 21 сотрудник ГСЧС и 21 единица техники.

За сутки спасателям удалось откачать 43 763 куб. м воды.

В общем с 2 июня, когда началась непогода, частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 дворов. Там откачали 648 981 куб. м воды.

В Днепре после ливней не откачали воду еще из 14 домов и 49 дворов / 7 фотографий

В Черновицкой области комиссия устанавливает последствия непогоды и подсчитывает убытки, причиненные непогодой 20 июня.

Там подтопило 80 жилых домов в восьми населенных пунктах и 217 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.

Частично повреждено около 30 км дороги местного значения и дорожное покрытие 19 мостов в 29 населенных пунктах.

За сутки там усилиями 74 спасателей с привлечением 35 единиц техники удалось откачать 2 560 куб. м воды (всего с начала работ – 3 720 куб. м воды).