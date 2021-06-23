Подозреваемый в убийстве и поджоге дома в Белогородке Киевской области начал сотрудничать со следствием. Об этом 23 июня сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

– Человек, подозреваемый в жестоком убийстве в Белогородке, задержан и начал сотрудничество со следствием, – отметил Антон Геращенко.

По его словам, задержанного ждет подозрение по факту убийства с особо отягчающими мотивами.

– В дальнейшем будет уголовное дело, суд и решение суда. Если суд его признает виновным, то возможно наказание вплоть до пожизненного заключения, – подчеркнул замминистра.

21 июня на третьем этаже многоквартирного дома в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв.

По предварительным данным, мужчина вырезал жителю дома сердце и часть легких, а затем поджег его труп вместе с квартирой, чтобы избежать наказания.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали около сотни жителей дома. 14 семей нуждаются временно в жилье.

В данный момент подозреваемый арестован. По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, правонарушитель – моряк 1978 года рождения. Проживал неподалеку от места преступления. Его семья находится в Севастополе.

Источник: Укринформ

Фото: Андрей Небытов