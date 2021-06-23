Підозрюваний у вбивстві та підпалі будинку в Білогородці Київської області почав співпрацювати зі слідством. Про це 23 червня повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Особа, підозрювана в жорстокому вбивстві в Білогородці, затримана та почала співпрацю зі слідством, – зазначив Антон Геращенко.

За його словами, на затриманого чекає підозра за фактом вбивства з особливо обтяжуючими мотивами.

– У подальшому буде кримінальна справа, суд і рішення суду. Якщо суд його визнає винним, то можливе покарання аж до пожиттєвого ув’язнення, – наголосив заступник міністра.

21 червня на третьому поверсі багатоквартирного будинку в селі Білогородка Київської області стався вибух.

За попередніми даними, чоловік вирізав мешканцю будинку серце та частину легенів, а потім підпалив його труп разом із квартирою, щоб уникнути покарання.

Унаслідок надзвичайної події постраждали близько сотні мешканців будинку. 14 сімей потребують тимчасово житла.

Наразі підозрюваного заарештовано. За словами начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова, правопорушник – моряк 1978 року народження. Проживав неподалік від місця злочину. Його родина перебуває в Севастополі.

Джерело: Укрінформ

Фото: Андрій Нєбитов