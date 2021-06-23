Сельский голова БелогородкиАнтон Овсієнко повідомив, що внаслідок вибуху, який прогримів у багатоквартирному домі 21 червня, постраждали близько сотні мешканців цього дому.

14 семей нуждаются во временном жилье и не могут вернуться в свой дом, отметил Овсиенко.

Также сельский голова сообщил, что у семьи шестилетней девочки в пожаре сгорел глюкометр и полоски к нему, сейчас ребенку оказывается помощь в обеспечении инсулином.

Особых условий требует и женщина в положении, на поздних сроках беременности. Сейчас ей временно предоставили отдельную квартиру.

— Работники Белогородского сельсовета ведут учет пострадавших людей и семей, поступления материальной помощи, выясняют насущные потребности, — отчитывался сельской глава.

Также Овсиенко поблагодарил за помощь неравнодушных односельчан и отметил, что люди предлагают пострадавшим жилье, одежду, обувь и другие предметы первой необходимости.

Взрыв в Белогородке

21 июня на Киевщине в поселке Белогородка произошел взрыв в пятиэтажке. В результате начался пожар, а затем спасатели нашли тело мертвого мужчины.

Впоследствии правоохранители заявили, что причиной взрыва стало убийство, которое преступник пытался замаскировать.

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Источник: Антон Овсиенко