Ждал приезда полиции с ножом: в Киеве мужчина убил женщину с инвалидностью из-за квартиры

В одной из квартир Киева мужчина жестоко убил женщину с инвалидностью. Расправа произошла на глазах ее родного брата.

Соседи в разговоре с журналистами признались, что убийцей был хороший знакомый этой семьи. Он часто приходил в гости и оставался на ночь, поскольку встречался с племянницей хозяйки квартиры.

Многие из жильцов дома на улице Ереванской вообще никогда не видели погибшую женщину: из-за болезни она была прикована к постели, и за ней ухаживал брат.

Племянница же, которая не так давно переехала к тете с дядей, помогать по хозяйству не захотела.

По словам знакомых семьи, все они злоупотребляли алкогольными напитками.

— Это был настоящий рассадник грязи, они еще и собак завели, никто не убирал. Все они жили за пенсию по инвалидности, — рассказал один из соседей.

Именно это и стало вероятным мотивом убийства: погибшая женщина приказала племяннице с ее новым кавалером съехать из ее квартиры.

Незадолго после этого мужчина вломился к ним в дом и нанес женщине 17 ударов ножом.

Правоохранители установили, что подозреваемый в убийстве пенсионерки уже отбывал наказание за преступления, связанные с наркотиками и кражами.