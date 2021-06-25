Чекав приїзду поліції з ножем: у Києві чоловік вбив жінку з інвалідністю через квартиру

В одній із квартир Києва чоловік жорстоко вбив жінку з інвалідністю. Розправа відбулася на очах її рідного брата.

Сусіди у розмові з журналістами зізналися, що вбивцею був добрий знайомий цієї родини. Він часто приходив в гості, оскільки зустрічався з племінницею власниці квартири.

Багато хто з мешканців будинку на вулиці Єреванській взагалі ніколи не бачили загиблу жінку: вона була прикута до ліжка, і за нею доглядав брат.

Племінниця ж, яка не так давно переїхала до тітки з дядьком, допомагати по господарству не захотіла.

За словами знайомих родини, усі вони зловживали алкогольними напоями.

– Це був справжній розсадник бруду, вони ще й собак завели, ніхто не прибирав. Всі вони жили за пенсію з інвалідності, – розповів один із сусідів.

Саме це і стало ймовірним мотивом вбивства: загибла жінка наказала племінниці з її новим кавалером з’їхати з її квартири.

Незадовго після цього чоловік вдерся до них у будинок і завдав жінці 17 ударів ножем.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний у вбивстві пенсіонерки вже відбував покарання за злочини, пов’язані з наркотиками і крадіжками.