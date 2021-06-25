В Черниговской области будут судить шестерых участников группировки, которые удерживали в неволе два десятка человек.

Следствие установило, что гражданин Российской Федерации организовал в Чернигове “реабилитационный центр с идеологическим выздоровлением”, который действовал в течение полугода.

Вместе с ним сотрудничали уроженцы Харьковской и Донецкой областей, в возрасте от 25 до 35 лет.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимира Нидзельского, в центр могли попасть как нарко- и алкозависимые, так и те, кто по определенным причинам не угодили своим родственникам.

Договориться с организатором о том, чтобы поместить человека в этот дом, мог кто угодно.

– Для этого необходимо было просто указать на “пациента”, возрастом от 18 лет. За ним в любою точку Украины сразу выезжала так называемая мотивационная группа и принудительно доставляла в Чернигов, – говорит Владимир Нидзельский.

Такая услуга стоила до 2,5 тыс. грн. Кроме этого, родственник должен был платить за содержание человека в центре 8 тыс. грн в месяц.

Медицинских справок о состоянии здоровья “пациента” организаторы центра не просили. В штате заведения медиков тоже не было.

У людей, которых привозили в дом с решетками на окнах, забирали мобильные телефоны и личные вещи, не позволяли выходить на улицу или общаться с кем-то вне центра. Если жители дома нарушали правила пребывания, к ним применяли психологическое и физическое насилие.

Деятельность центра прекратили в мае. Во время обысков в заведении, дома у организатора и начальника мотивационной группы правоохранители изъяли компьютерную технику и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Также следствие установило, что организатор и представители мотивационной группы уже имели судимость из-за распространения наркотиков.

В Чернигове два десятка человек удерживали в неволе / 4 фотографии

Сейчас всем шестерым лицам сообщили о подозрении из-за незаконного лишения свободы людей в составе организованной группы и держат под стражей. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.