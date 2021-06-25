У Чернігівській області судитимуть шістьох учасників угруповання, які утримували в неволі два десятки людей.

Слідство встановило, що громадянин Російської Федерації організував у Чернігові “реабілітаційний центр з ідеологічним одужанням”, який діяв протягом півроку.

Разом із ним співпрацювали уродженці Харківської та Донецької областей, віком від 25 до 35 років.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимира Нідзельського, до центру могли потрапити як нарко- та алкозалежні, так і особи, які з певних причин не догодили своїм родичам.

Домовитися з організатором про те, щоб помістити людину в цей будинок, міг будь-хто.

– Для цього необхідно було просто вказати на “пацієнта”, віком від 18 років. За ним будь-куди в Україні одразу виїжджала так звана мотиваційна група та примусово доставляла до Чернігова, – говорить Володимир Нідзельський.

Така послуга коштувала до 2,5 тис. грн. Окрім цього, родич мав сплачувати за утримання людини в центрі 8 тис. грн на місяць.

Медичних довідок про стан здоров’я “пацієнта” організатори центру не просили. У штаті закладу медиків теж не було.

У людей, яких привозили до будинку з ґратами, забирали мобільні телефони та особисті речі, не дозволяли виходити надвір чи спілкуватися з кимось поза центром. Якщо жителі будинку порушували правила перебування, до них застосовували психологічне та фізичне насильство.

Діяльність центру припинили в травні. Під час обшуків у закладі, вдома у організатора та начальника мотиваційної групи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Також слідство встановило, що організатор та представники мотиваційної групи вже мали судимість через розповсюдження наркотиків.

У Чернігові два десятки людей утримували в неволі / 4 фотографии

Наразі усім шістьом особам повідомили про підозру через незаконне позбавлення волі людей у складі організованої групи та тримають під вартою. Їм загрожує від п’яти до 10 років позбавлення волі.