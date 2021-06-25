У Чернігівській області судитимуть шістьох учасників угруповання, які утримували в неволі два десятки людей.
Слідство встановило, що громадянин Російської Федерації організував у Чернігові “реабілітаційний центр з ідеологічним одужанням”, який діяв протягом півроку.
Разом із ним співпрацювали уродженці Харківської та Донецької областей, віком від 25 до 35 років.
За словами начальника Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимира Нідзельського, до центру могли потрапити як нарко- та алкозалежні, так і особи, які з певних причин не догодили своїм родичам.
Домовитися з організатором про те, щоб помістити людину в цей будинок, міг будь-хто.
– Для цього необхідно було просто вказати на “пацієнта”, віком від 18 років. За ним будь-куди в Україні одразу виїжджала так звана мотиваційна група та примусово доставляла до Чернігова, – говорить Володимир Нідзельський.
Така послуга коштувала до 2,5 тис. грн. Окрім цього, родич мав сплачувати за утримання людини в центрі 8 тис. грн на місяць.
Медичних довідок про стан здоров’я “пацієнта” організатори центру не просили. У штаті закладу медиків теж не було.
У людей, яких привозили до будинку з ґратами, забирали мобільні телефони та особисті речі, не дозволяли виходити надвір чи спілкуватися з кимось поза центром. Якщо жителі будинку порушували правила перебування, до них застосовували психологічне та фізичне насильство.
Діяльність центру припинили в травні. Під час обшуків у закладі, вдома у організатора та начальника мотиваційної групи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та документи, що підтверджують злочинну діяльність.
Також слідство встановило, що організатор та представники мотиваційної групи вже мали судимість через розповсюдження наркотиків.
Наразі усім шістьом особам повідомили про підозру через незаконне позбавлення волі людей у складі організованої групи та тримають під вартою. Їм загрожує від п’яти до 10 років позбавлення волі.