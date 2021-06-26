Возле города Покровск в Донецкой области произошла смертельное ДТП. Легковой автомобиль Toyota Camry на скорости сбил отбойник и выехал с проезжей части.

Диспетчер службы спасения 101 получил сообщение о ДТП в Покровском районе в 01.21 26 июня.

В результате ночного столкновения авто на 374 километре трассы М 04 (Знаменка — Луганск — Изварино) погибли два человека и пострадала один женщина 1995 года рождения.

Еще два человека, находившихся в салоне транспорта, не получили ранений. Личный состав пожарно-спасательного подразделения ДСНС с помощью гидравлического розтискача и ножниц смог изъять тела двух погибших из автомобиля.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. В ДСНС сообщили, что от Главного управления привлекли четыре человека личного состава и одна единица техники.