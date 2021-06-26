Поблизу міста Покровськ у Донецькій області сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль Toyota Camry на швидкості збив відбійник та виїхав з проїжджої частини.

Диспетчер служби порятунку 101 отримав повідомлення про ДТП у Покровському районі о 01.21 26 червня.

У результаті нічної зіткнення авто на 374 кілометрі траси М 04 (Знам’янка – Луганськ – Ізварине) загинуло два чоловіка та постраждала одна жінка 1995 року народження.

Ще дві людини, які перебували у салоні транспорту, не отримали поранень. Особовий склад пожежно-рятувального підрозділу ДСНС за допомогою гідравлічного розтискача та ножиць зміг вилучити тіла двох загиблих з автомобіля.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та причини події. У ДСНС повідомили, що від Головного управління залучили чотири особи особового складу та одну одиницю техніки.