Угрожал убить дочь и говорил, что любит: подробности избиения женщины в Запорожье

На днях Запорожье шокировал инцидент в магазине одежды, где мужчина средь бела дня напал на свою бывшую жену и жестоко избил ее на глазах посетителей.

Пострадавшая Марина Кушнир рассказала журналистам, что это далеко не впервые бывший поднял на нее руку.

В результате избиения в магазине, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, у женщины сломан нос, лицо в синяках и постоянная головная боль.

Коллеги Марины вынужденно стали не только свидетелями, но и участниками драки: они встали на защиту женщины, потому досталось и им.

— Мы относили вещи домой стирать. Все в крови, здесь все вещи были в крови, — вспоминает одна из продавцов.

Бьет, потому что любит?

Марина Кушнир рассказала, что супружеская жизнь с мужем Артемом длилась год. После этого он из ревности начал поднимать руку.

— Сначала он разбил нос, потом сломал руку — мне ставили пластины. Из глупостей я первые два раза простила, а потом мне просто было страшно, — признается женщина.

Когда Марина решилась уйти от мужа, началось худшее. Сначала он проник в ее арендуемую квартиру, где разбил всю мебель, технику и даже порезал детскую одежду и игрушки 5-летней дочери Марины от первого брака.

Следующим шагом Артема стали угрозы расправой над родными и близкими женщины.

Марина тем временем написала уже три заявления в полицию, однако 34-летнему садисту почему-то все сходит с рук.

Что говорят в полиции

Правоохранители Запорожья открыли уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или же общественных работ сроком до 200 часов.

Скандальную ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Подонок, который избил девушку в Запорожье, за то, что она отказалась дальше с ним жить, будет привлечен к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений и хулиганство.

Он подчеркнул, что наказание ждет не только горе-бывшего, но и на правоохранителей, которые не отреагировали на заявления женщины вовремя.