Погрожував вбити доньку і казав, що любить: подробиці побиття жінки в Запоріжжі

Днями Запоріжжя шокував інцидент в магазині одягу, де чоловік серед білого дня напав на свою колишню дружину і жорстоко побив її на очах відвідувачів.

Постраждала Марина Кушнір розповіла журналістам, що це далеко не вперше колишній підняв на неї руку.

Внаслідок побиття в магазині, яке зафіксували камери відеоспостереження, у жінки зламаний ніс, обличчя в синцях і постійний головний біль.

Колеги Марини вимушено стали не лише свідками, але й учасниками бійки: вони стали на захист жінки, тож дісталося і їм.

– Ми відносили речі додому прати. Все в крові, тут всі речі були в крові, – згадує одна із продавців.

Б’є, бо любить?

Марина Кушнір розповіла, що подружнє життя з чоловіком Артемом тривало рік. Після цього він з ревнощів почав підіймати руку.

– Спочатку він розбив носа, потім зламав руку – мені ставили пластини. З дурощів я перші два рази пробачила, а потім мені просто було страшно, – зізнається жінка.

Коли Марина наважилася піти від чоловіка, почалося найгірше. Спочатку він проникнув до її арендованої квартири, де розтрощив усі меблі, техніку і навіть порізав дитячий одяг та іграшки 5-річної доньки Марини від першого шлюбу.

Наступним кроком Артема стали погрози розправою над рідними і близькими жінки.

Марина тим часом написала вже три заяви до поліції, однак 34-річному садистові чомусь усе сходить із рук.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці Запоріжжя відкрили кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або ж громадських робіт терміном до 200 годин.

Скандальну ситуацію прокоментував на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Покидьок, який побив дівчину в Запоріжжі, через те, що вона відмовилася далі з ним жити, буде притягнутий до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень та хуліганство.

Він підкреслив, що покарання чекає не лише на горе-колишнього, а й на правоохоронців, які не відреагували на заяви жінки вчасно.