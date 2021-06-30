Стрельба в Харькове: раненый мужчина в реанимации, полиция ввела план Сирена

В Московском районе Харькова произошла стрельба, с тяжелым ранением госпитализирован 31-летний мужчина.

Сейчас в городе введена в действие полицейская операция Сирена, поиск злоумышленников продолжается.

Пострадавший мужчина находится в реанимации Института неотложной хирургической помощи в тяжелом состоянии.

— Травматическое ранение в шею. У него геморрагический шок второй степени, — прокомментировали медики.

Правоохранители работают на месте стрельбы в Харькове. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.