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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Стрельба в Харькове: раненый мужчина в реанимации, полиция ввела план Сирена

Нацполіція

В Московском районе Харькова произошла стрельба, с тяжелым ранением госпитализирован 31-летний мужчина.

Сейчас в городе введена в действие полицейская операция Сирена, поиск злоумышленников продолжается.

Пострадавший мужчина находится в реанимации Института неотложной хирургической помощи в тяжелом состоянии.

— Травматическое ранение в шею. У него геморрагический шок второй степени, — прокомментировали медики.

Правоохранители работают на месте стрельбы в Харькове. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Источник: Нацполиция

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