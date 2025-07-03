Шантаж родственников пленных: украинцев предупредили об очередном российском ИПСО

Вражеские спецслужбы приступили к новой информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию Украины, используя для этого семьи украинских военнопленных.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Украинцев призвали не поддаваться провокациям российских спецслужб

Как сообщается, родственники пленных массово получают сообщения и звонки от российской агентуры, которая по шантажу требует посылать письма с обвинениями украинской власти в якобы отказе от обменов. В частности, людей заставляют рассылать эти письма в международные организации и государственные учреждения Украины и США, среди которых ООН и Администрация Белого дома.

Сейчас смотрят

По данным украинских служб, такие сфабрикованные письма враг планирует использовать в качестве доказательств дискредитации Украины на международном уровне и дестабилизации ситуации внутри страны.

Украинские власти призывают граждан быть бдительными и не подвергаться провокациям: не отвечать на подозрительные сообщения, не предоставлять личную информацию, не переходить по сомнительным ссылкам. В случае получения провокационных сообщений или звонков следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.

В то же время в украинской власти подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего освобождения всех украинских военнопленных.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.