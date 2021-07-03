Около 10-и вечера 17-летний Дмитрий пересекал улицу через пешеходный переход в Херсоне. Не успел парень и нескольких шагов ступить, как его на полной скорости сбил серебристый BMW.

Несмотря на то, что парня очень быстро доставили в больницу, травмы оказались настолько тяжелые, что спасти его уже не смогли.

Водитель BMW боязливо уехал с места ДТП. Но свидетели запомнили номерные знаки авто. Владельцем серебристой иномарки оказался командир роты патрульной полиции области, 34-летний Андрей Сахно.

Его машину с огромной вмятиной на капоте нашли уже через несколько часов, а сам полицейский пришел утром сдаваться с адвокатом. За рулем он был пьян.

Позже выяснилось, что в машине Сахно был не один — вместе с ним ехали еще двое полицейских.

Сейчас следствие устанавливает, кто именно был за рулем во время столкновения. В порядке служебного расследования полицейские отстранены от службы.

Сахно уже сообщили о подозрении в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшие смерть потерпевшего. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

В патрульной полиции утверждают, что BMW с места инцидента не исчезал, по крайней мере сразу же после трагедии. Якобы полицейские еще и пытались оказывать помощь, но в итоге уехали, не дождавшись коллег.

Обстоятельства жуткой аварии изучают в территориальном управлении Госбюро расследований. Суд уже избрал Сахно меру пресечения — содержание под стражей.