Близько 10-ої вечора 17-річний Дмитро перетинав вулицю через пішохідний перехід у Херсоні. Не встиг хлопець і декількох кроків ступити, як його на повній швидкості збив сріблястий BMW.

Попри те, що хлопця дуже швидко доставили до лікарні, травми виявилися настільки важкими, що врятувати його вже не змогли.

Водій BMW боязко поїхав з місця ДТП. Але свідки запам’ятали номерні знаки авто. Власником сріблястої іномарки виявився командир роти патрульної поліції області, 34-річний Андрій Сахно.

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Його машину з величезною вм’ятиною на капоті знайшли вже через кілька годин, а сам поліцейський прийшов вранці здаватися з адвокатом. За кермом він був п’яний.

Пізніше з’ясувалося, що в машині Сахно був не один – разом з ним їхали ще двоє поліцейських.

Зараз слідство встановлює, хто саме був за кермом під час зіткнення. Під час службового розслідування поліцейські відсторонені від служби.

Сахно вже повідомили про підозру в порушенні ПДР особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Йому може загрожувати до 10 років в’язниці.

У патрульній поліції стверджують, що BMW з місця інциденту не зникав, принаймні відразу ж після трагедії. Нібито поліцейські ще й намагалися надавати допомогу, але в підсумку поїхали, не дочекавшись колег.

Обставини страшної аварії вивчають у територіальному управлінні Держбюро розслідувань. Суд вже обрав Сахно запобіжний захід – утримання під вартою.