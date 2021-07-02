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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии: пострадали четыре человека

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии: пострадали четыре человека

В пятницу, 2 июля, в Румынии в городе Нэводари на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв возле Черного моря.

Из-за этого пострадали четверо людей и погиб 32-летний мужчина. Среди них один человек получил ожоги около 25% тела, второй — 45%, у остальных — легкое ранение. Власти призывают местных жителей оставаться в своих домах и не открывать окна.

Министр внутренних дел Люсьен Боде объявил, что около 15.00 пожар потушили. По его словам, эта авария может обернуться катастрофой.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать треснувшая труба. На ликвидацию огня задействовали более 100 пожарных и фельдшеров.

Также на месте происшествия работали восемь пожарных машин, две машины скорой помощи и одно передвижное отделение интенсивной терапии.

Международная компания Rompetrol — основной бренд группы KMG International, принадлежащей национальной нефтегазовой компании в Казахстане KazMunayGas.

На заводе в прошлом году переработали около 4,8 млн тонн сырья (1,16 млн тонн бензина и более 2,6 млн тонн дизельного и авиационного топлива).

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Источник: Digi 24

Фото: Dobrogea TV

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