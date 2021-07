В пятницу, 2 июля, в Румынии в городе Нэводари на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв возле Черного моря.

Из-за этого пострадали четверо людей и погиб 32-летний мужчина. Среди них один человек получил ожоги около 25% тела, второй — 45%, у остальных — легкое ранение. Власти призывают местных жителей оставаться в своих домах и не открывать окна.

Министр внутренних дел Люсьен Боде объявил, что около 15.00 пожар потушили. По его словам, эта авария может обернуться катастрофой.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать треснувшая труба. На ликвидацию огня задействовали более 100 пожарных и фельдшеров.

