У п’ятницю, 2 липня, в Румунії у місті Неводарі на найбільшому нафтопереробному заводі стався вибух біля Чорного моря.

Через це постраждало четверо людей та загинув 32-річний чоловік. Серед них одна людина отримала опіки близько 25% тіла, друга – 45%, в інших – легкі поранення. Влада закликає місцевих жителів залишатися у своїх будинках та не відкривати вікна.

#BREAKING : Explosion at largest oil refinery #Petromidia in #Romania . According to preliminary information five people were injured. pic.twitter.com/rdEwK2JdTD

Міністр внутрішніх справ Люсьєн Боде оголосив, що близько 15.00 пожежу загасили. За його словами, ця аварія може обернутися катастрофою.

За попередньою інформацією, причиною вибуху могла стати тріснута труба. На ліквідацію вогню задіяли понад 100 пожежників та фельдшерів.

????#BREAKING

A HUGE expl0sion rocked #Romania’s largest oil refinery

Footage shows an enormous plume of smoke billowing out of Romania’s largest oil refinery Petromidia facility

2 people are reportedly injured after the incident at the Black Sea pic.twitter.com/MfiarA8NN2

