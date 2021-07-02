Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Вибух на нафтопереробному заводі в Румунії: постраждало четверо людей

Вибух на нафтопереробному заводі в Румунії: постраждало четверо людей

У п’ятницю, 2 липня, в Румунії у місті Неводарі на найбільшому нафтопереробному заводі стався вибух біля Чорного моря.

Через це постраждало четверо людей та загинув 32-річний чоловік. Серед них одна людина отримала опіки близько 25% тіла, друга – 45%, в інших – легкі поранення. Влада закликає місцевих жителів залишатися у своїх будинках та не відкривати вікна.

Міністр внутрішніх справ Люсьєн Боде оголосив, що близько 15.00 пожежу загасили. За його словами, ця аварія може обернутися катастрофою.

За попередньою інформацією, причиною вибуху могла стати тріснута труба. На ліквідацію вогню задіяли понад 100 пожежників та фельдшерів.

Також на місці події працювали вісім пожежних машин, дві машини швидкої допомоги та одне пересувне відділення інтенсивної терапії.

Міжнародна компанія Rompetrol – основний бренд групи KMG International, що належить національній нафтогазовій компанії у Казахстані KazMunayGas.

На заводі минулого року переробили близько 4,8 млн тонн сировини (1,16 млн т бензину та понад 2,6 млн тонн дизельного та авіаційного палива).

Читайте
Вибух у Лондоні: біля станції метро масштабна пожежа

Джерело: Digi 24

Фото: Dobrogea TV

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка