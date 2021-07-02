У п’ятницю, 2 липня, в Румунії у місті Неводарі на найбільшому нафтопереробному заводі стався вибух біля Чорного моря.

Через це постраждало четверо людей та загинув 32-річний чоловік. Серед них одна людина отримала опіки близько 25% тіла, друга – 45%, в інших – легкі поранення. Влада закликає місцевих жителів залишатися у своїх будинках та не відкривати вікна.

#BREAKING : Explosion at largest oil refinery #Petromidia in #Romania. According to preliminary information five people were injured. pic.twitter.com/rdEwK2JdTD — Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) July 2, 2021

Міністр внутрішніх справ Люсьєн Боде оголосив, що близько 15.00 пожежу загасили. За його словами, ця аварія може обернутися катастрофою.

За попередньою інформацією, причиною вибуху могла стати тріснута труба. На ліквідацію вогню задіяли понад 100 пожежників та фельдшерів.

????#BREAKING A HUGE expl0sion rocked #Romania’s largest oil refinery Footage shows an enormous plume of smoke billowing out of Romania’s largest oil refinery Petromidia facility 2 people are reportedly injured after the incident at the Black Sea pic.twitter.com/MfiarA8NN2 — ????????????????????????????????????????™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) July 2, 2021

Також на місці події працювали вісім пожежних машин, дві машини швидкої допомоги та одне пересувне відділення інтенсивної терапії.

Міжнародна компанія Rompetrol – основний бренд групи KMG International, що належить національній нафтогазовій компанії у Казахстані KazMunayGas.

На заводі минулого року переробили близько 4,8 млн тонн сировини (1,16 млн т бензину та понад 2,6 млн тонн дизельного та авіаційного палива).

Джерело: Digi 24

Фото: Dobrogea TV