В Черном море украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия

Украинское рыболовецкое судно ОД-2592 подало сигнал бедствия и к нему был направлен ракетный катер Черноморского флота РФ Ивановец и пограничный корабль ФСБ Безупречный.

Об этом в субботу сообщили в Национальном центре управления обороной России. Информацию также подтвердили в Региональном управлении морской охраны ГПСУ.

На борту рыболовецкого судна, порт приписки которого Очаков, находились четыре члена экипажа, сообщила представитель ГПСУ Наталья Гуменюк.

По ее словам, экипаж не мог связаться с украинскими службами, поскольку корабль был обесточен из-за отказа двигателя. Катер береговой охраны Балаклава уже буксирует его в Очаков.

— В таких ситуациях есть только возможность передавать сигнал бедствия. Поэтому они запросили, чтобы ближайшие судна проинформировали украинские власти о необходимой им помощи, — добавила Гуменюк.

Жизням членов экипажа судна ничего не угрожает.