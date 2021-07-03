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Дмитро Кудрявцев |

У Чорному морі українське риболовецьке судно подало сигнал лиха

ГПСУ Катер

Українське риболовецьке судно ОД-2592 подало сигнал лиха і до нього було спрямовано ракетний катер Чорноморського флоту РФ Івановець та прикордонний корабель ФСБ Бездоганний.

Про це в суботу повідомили в Національному центрі управління обороною Росії. Інформацію також підтвердили в Регіональному управлінні морської охорони ДПСУ.

На борту риболовецького судна, порт приписки якого Очаків, знаходилися чотири члени екіпажу, повідомила представник ДПСУ Наталія Гуменюк.

За її словами, екіпаж не міг зв’язатися з українськими службами, оскільки корабель був знеструмлений через відмову двигуна. Катер берегової охорони Балаклава вже буксує його до Очакова.

– У таких ситуаціях є лише можливість передавати сигнал лиха. Тому вони запросили, щоб найближчі судна поінформували українську владу про необхідну їм допомогу, – додала Гуменюк.

Життям членів екіпажу судна нічого не загрожує.

Фото: Держприкордонслужба

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