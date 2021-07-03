В городе Днепр произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие. На улице Набережная Победы столкнулись два легковых автомобиля.

ДТП произошло ночью 3 июля. В 03.10 в Службу спасения поступило сообщение об аварии в Соборном районе. Два легковых авто BMW и Toyota столкнулись на дороге. В первом авто находилось пять человек, а во втором — двое людей.

Из-за аварии загорелся автомобиль BMW. Однако люди, которые находились в салоне транспортного средства, успели выйти из горящей машины.

Огонь загорелся на площади около восьми кв. м. Спасатели локализовали пожар в 03.22 и ликвидировали в 03.53.

В результате ДТП женщина 1991 года рождения, которая находилась за рулем машины Toyota, погибла на месте аварии. Также пострадал пассажир этого автомобиля.

В то же время пять человек, находившихся в машине BMW, получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали на карете экстренной медицинской помощи. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.