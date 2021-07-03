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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Зіткнулися два авто: у Дніпрі у ДТП постраждало шестеро людей та загинула жінка

Зіткнулися два авто: у Дніпрі у ДТП постраждало шестеро людей та загинула жінка

У Місті Дніпро сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Набережна Перемоги зіткнулися два легкові автомобілі.

ДТП сталася вночі 3 липня. О 03.10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про аварію у Соборному районі. Два легкові авто BMW та Toyota зіткнулися на дорозі. У першому авто перебувало п’ятеро осіб, а у другому – двоє людей.

Через аварію загорівся автомобіль BMW. Проте люди, які перебували у салоні транспортного засобу, встигли вийти з автівки, що палала.

Вогонь загорівся на площі близько восьми кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 03.22 та ліквідували о 03.53.

У результаті ДТП жінка 1991 року народження, яка перебувала за кермом машини Toyota, загинула на місці аварії. Також постраждав пасажир цього автомобіля.

Водночас п’ятеро людей, які перебували у машині BMW, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували на кареті екстреної медичної допомоги. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини ДТП.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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