Руководство украинского государственного телеканала Дом прокомментировало инцидент с попаданием в эфир карты с “российским” Крымом. Ответственный за это человек предварительно установлен.

Так, в передаче Русский дневник, которая транслируется на канале Дом, была изображена карта России с оккупированным Крымом.

— Проект Русский дневник имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем, в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Все предыдущие выпуски имеют утвержденную каналом графическую заставку — карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности, — сообщило руководство телеканала.

Выпуск уже изъяли из эфира.

Служба безопасности телеканала выясняет, как изображение карты России с Крымом попало в распоряжение канала.

— Все приобщенные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновник установлен… Крым — это Украина, и канал Дом делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций, — заявило руководство.

Также канал обратился в Службу безопасности Украины с просьбой помочь в проведении внутреннего расследования.

Источник: телеканал Дом