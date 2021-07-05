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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Державний канал пояснив, як в ефір потрапила карта України без Криму

Крим дом

Керівництво українського державного телеканалу Дом прокоментувало інцидент з попаданням в ефір карти з “російським” Кримом. Відповідальну за це людину попередньо встановили. 

Так, в передачі Русский дневник, яка транслюється на каналі Дом, була зображена карта Росії з окупованим Кримом.

– Проект Русский дневник має графічну заставку з картою РФ, але без зображення окупованого півострова. Разом з тим, в одному з випусків раптово з’являється зображення півострова і потім так само раптово зникає. Всі попередні випуски мають затверджену каналом графічну заставку – карта Росії без Криму. Джерела походження та потрапляння фейкової заставки з’ясовуються Службою внутрішньої безпеки, – повідомило керівництво телеканалу. 

Випуск вже вилучили з ефіру.

Телеканал дом Крим

Служба безпеки телеканалу з’ясовує, як зображення карти Росії з Кримом потрапило в розпорядження каналу.

– Всі долучені до цього проекту особи поки відсторонені від виконання своїх обов’язків. Попередньо винуватець встановлений… Крим – це Україна, і канал Дом робить все можливе для повернення його додому, стаючи при цьому об’єктом диверсій і провокацій, – заявило керівництво. 

Також канал звернувся в Службу безпеки України з проханням допомогти в проведенні внутрішнього розслідування.

Джерело: телеканал Дом

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