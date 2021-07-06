6 июля на Камчатке разбился самолет Ан-26. Все 22 пассажира, находившиеся на борту, и шесть членов экипажа погибли.
По предварительным данным, во время посадки самолет врезался в прибрежную скалу и упал в Охотское море.
Это произошло, вероятно, на высоте 230 м. В результате самолет разорвало на две части, а затем — вспыхнул пожар.
На месте катастрофы работают экстренные службы.
Самолет Ан-26 выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. О его исчезновении стало известно утром.
Тогда же на поиски самолета вылетели спасатели, также привлекли дроны и пожарных.
Впоследствии в пределах береговой линии удалось найти обломки Ан-26. В частности, части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Ан-26 полностью разрушен, часть его деталей смыло в море.
По данным местных СМИ, самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 м.
Источник: Baza
Фото: Baza