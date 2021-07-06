6 липня на Камчатці розбився літак Ан-26. Усі 22 пасажири, які перебували на борту, та шість членів екіпажу загинули.

За попередніми даними, під час посадки літак врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море.

Це сталося, ймовірно, на висоті 230 м. Внаслідок цього літак розірвало на дві частини, а потім – спалахнула пожежа.

На місці катастрофи працюють екстрені служби.

Літак Ан-26 виконував рейс Петропавловськ-Камчатський — Палана. Про його зникнення стало відомо зранку.

Тоді ж на пошуки літака вилетіли рятувальники, також залучили дрони та пожежників.

Згодом в межах берегової лінії вдалось знайти уламки Ан-26. Зокрема, частини стабілізатора знайшли на сопці, хвіст – на обриві. Ан-26 вщент зруйнований, частину його деталей змило в море.

За даними місцевих ЗМІ, літак впав на березі, де повинен був пролітати на висоті 800-600 м.

Джерело: Baza

Фото: Baza